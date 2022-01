Małgorzata Seide z Łódzkiego na scenie The Voice Senior. Ta historia poruszyła setki widzów

Małgorzata Seide z Łódzkiego na scenie The Voice Senior

Rodzice pani Małgorzaty przyjechali w 1945 roku z Wilna do Łodzi. Pani Małgorzata pracowała jako referent ekonomiczny.W liceum śpiewała na akademiach i uroczystościach szkolnych. Na emeryturze zapragnęła wrócić do śpiewu. Jak przyznaje, udział w The Voice Senior to spełnienie jej marzeń.

Występowałam przez pewien czas w kabaretach łódzkich, w kabarecie „Bi-Ba-Bo”. Śpiewałam w "Czerwonych Goździkach" pod opieką Michała Tarnowskiego z Łódzkiego Radia. Śpiewaliśmy piosenki radzieckie. Zawodowo cały czas byłam referentem w działach socjalnych - zaprezentowała się jurorom Małgorzata Seide.

Obecnie pani Małgorzata należy do Towarzystwa Śpiewaczego „Anna” z Widzewskich Domów Kultury.