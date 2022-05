Majówka w Wieluniu z wielkim dmuchanym placem zabaw FOTO

Jedna osoba zgłosiła się do konkursu na dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Od lipca wzrośnie opłata za pobyt dziecka w placówce

Bożena Żurek, tymczasowa dyrektor wieluńskiego żłobka, jako jedyna przystąpiła do konkursu na to stanowisko. Do 13 maja potrwa nabór dzieci na wolne miejsca. Od...