Magda Maciołek z Raciszyna na scenie The Voice Kids

Ruszyła piąta już edycja znanego programu rozrywkowego The Voice Kids. I tym razem na scenie nie mogło zabraknąć nastoletniego reprezentanta naszego regionu. Już w najbliższą sobotę, swoje umiejętności wokalne zaprezentuje Magda Maciołek z Raciszyna. Czy 12-latka przejdzie dalej, a jeśli tak, to kogo wybierze na swojego trenera? Tego dowiemy się już 5 marca po godzinie 20.

Kim jest Magda Maciołek z Raciszyna?

Śpiewem zaraziłam się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie, gdzie od 4 roku życia uczęszczałam na zajęcia taneczne.Obecnie jestem w 3 klasie śpiewu scenicznego zdobywając małe i większe sukcesy ale wystąpienie na takiej scenie jak The Voice Kids było moim największym marzeniem od bardzo dawna.Na co dzień uwielbiam zagłębiać się w książkach psychologicznych oraz pomagać ludziom w gorszych chwilach. Ale jednak najbardziej kocham muzykę i z nią wiąże swoją przyszłość- mówi Magdalena Maciołek.

13-letnia obecnie Magda na co dzień uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Ponadto nastolatka z powodzeniem uczy się w Szkole Muzycznej "Talent" w Kłobucku, gdzie od 3 lat lekcji Magdzie udziela Patrycja Michalska.

Czy Magda powtórzy sukces Marcina lub Hani?

Rok temu utworem You're simply the best Hania Włodarczyk z Wielunia podbiła serca wszystkich jurorów. Jakie rozgarnięte dziecko- skomentował wybrany przez Hanię na trenera Dawid Kwiatkowski. Choć nastolatka odpadła w bitwach, to przeżyte w programie przygody pozostaną w jej pamięci już na zawsze. Również na "Kwiatka", dwa lata temu, postawił Marcin Maciejczak z Bartochowa w gminie Warta. Nastolatek wygrał wówczas trzecią edycję The Voice Kids.