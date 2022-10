„Ludzie i ich pasje”. Spotkanie z Wiesławem Dworniakiem 20 października w miejskiej bibliotece w Wieluniu

Przypomnijmy, że pomysł cyklu „Ludzie i ich pasje” zrodził się w 2001 r. wśród członków Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie wielunianom sylwetek wybitnych postaci związanych z naszym miastem. Przez kolejnych 21 lat w ramach cyklu w bibliotece odbyły się spotkania autorskie z nietuzinkowymi przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i literatury.

- Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zapraszają na 28. spotkanie z cyklu „Ludzie i ich pasje”. Naszym gościem będzie Wiesław Dworniak, znany w Wieluniu lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Pasją bohatera spotkania od kilkunastu lat stała się genealogia i dzieje młynarstwa. Od 2020 r. ukazały się już trzy publikacje , które są owocem zainteresowań autora. Są to: „Młynarze powiatu wieluńskiego od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych”, „Młynarze w gminie Lututów oraz na rzece Oleśnicy od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych”, „Młynarze dorzecza rzeki Myi w gminach Brzeźno i Wróblew od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych”. Spotkanie poprowadzą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, klasy o profilu prawniczo-dziennikarskim - zaprasza Iwona Podeszwa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, a jednocześnie dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Spotkanie odbędzie się w czytelni książnicy 20 października o godzinie 14.