Łowisko Krzyworzeka. Idealne miejsce na połów i odpoczynek na łonie natury Natalia Ptak

Łowisko Wędkarskie w Krzyworzece to miejsce stworzone dla wielbicieli natury i spokoju. Tutaj zapomnisz o codziennych troskach. W otoczeniu stawów i pięknej zieleni nabierzesz energii do życia. To również idealne miejsce na połów różnych gatunków ryb.