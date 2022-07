Łódzki oddział PGE Dystrybucja zakończył w Wieluniu inwestycję wartą 23 mln zł

Główny Punkt Zasilania przy ul. Sieradzkiej to elektroenergetyczne serce miasta i gminy Wieluń. To jedyna stacja 110/15 kV na terenie Wielunia, obsługująca ok. 31 tys. odbiorców prądu. Jest to zarazem węzłowy punkt sieci wysokiego napięcia, łączący cztery linie 110 kV (z kierunków Trębaczew, Złoczew, Wieruszów, Janinów).