Linia kolejowa wiodąca przez Wieluń odgrywała strategiczną rolę. Zobaczcie, jak budowano drogę żelazną w latach 1925-26 STARE ZDJĘCIA

Wieluń na głównym szlaku transportu węgla

Budowa drogi żelaznej Kalety-Wieluń-Podzamcze w okresie międzywojnia miała dla kraju strategiczne znaczenie gospodarcze i polityczne. Władzom państwowym zależało na szlaku kolejowym służącym transportowi węgla ze śląskich kopalń do bałtyckich portów, skąd eksportowano surowiec do innych krajów. Tor poprowadzony przez Wieluń pozwalał ominąć tak zwany korytarz kluczborski, za korzystanie z którego niemieckie koleje pobierały wysokie opłaty. Ustawę upoważniającą „rząd do budowy pierwszorzędnej normalnotorowej kolei, użytku publicznego, od stacji kolejowej Kalety przez Herby, Wieluń do stacji kolejowej Podzamcze (obecnie Wieruszów), ogólnej długości około 122 klm” prezydent Polski Stanisław Wojciechowski podpisał 23 czerwca 1925 r. Już dwa miesiące później ruszyła budowa.

Budowa linii Kalety-Podzamcze została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W listopadzie 1926 r. przez Wieluń zaczęły regularnie kursować składy towarowe. Na pierwsze przewozy osobowe przyszło poczekać mieszkańcom do kwietnia 1927 r. Wieluń i okoliczne miejscowości uzyskały połączenia kolejowe z Katowicami, Ostrowem Wielkopolskim, Poznaniem i Tarnowskimi Górami.