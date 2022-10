Liderzy inwestycji w powiecie wieluńskim na podst. rankingu "Wspólnoty". Jak wypadły gminy naszego powiatu?

Liderzy inwestycji - gminy wiejskie. Wierzchlas wysoko w rankingu

Liderem najnowszego rankingu średnich wydatków inwestycyjnych per capita w latach 2019-2021 opublikowanego przez pismo "Wspólnota" w kat. gmin wiejskich pozostaje Kleszczów, który jest również najbogatszą gminą wiejską w Polsce. Tam średnia wydatków na inwestycje wyniosła prawie 12,5 tys. zł na głowę. Miejsce drugie zajmuje gmina Rząśnia z sąsiedniego powiatu pajęczańskiego, gdzie wydatki inwestycyjne za ostatnie trzy lata to średnio ponad 4 tys. 200 zł per capita. Jak na tym tle wypadły gminy z powiatu wieluńskiego?

Najwyżej znalazł się Wierzchlas. Gmina wydała w analizowanym okresie ponad 1 tys. 400 zł na głowę, co dało jej bardzo wysokie 185. miejsce w Polsce. To najwyższa pozycja gminy Wierzchlas od trzech lat. W rankingu opublikowanym w roku ubiegłym samorząd zajmował 226., a rok wcześniej 254 miejsce. Spośród gmin wiejskich powiatu wieluńskiego granicę 1 tys. zł na głowę przekroczyły jeszcze: Osjaków, Biała i Czarnożyły.