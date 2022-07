Liczne pożary na polach. Kolejny pracowity dzień strażaków z powiatu wieluńskiego

Kolejny pracowity dzień jednostek straży pożarnej z Wielunia i okolic. Wczoraj w godzinach dopołudniowych trzy zastępy z powiatu wieluńskiego skierowane zostały na teren obszaru chronionego w miejscowości Wierzbie do pożaru zboża na pniu. Spaleniu uległy około 2ha pola. Niewiele później straż wezwano do palącego się kombajnu w miejscowości Pątnów. Na szczęście kombajnista przy użyciu gaśnicy opanował szybko ogień, co pozwoliło uniknąć większych strat. Niestety, nieco inaczej wyglądał kolejny z pożarów, tym razem w miejscowości Strugi. Interweniowało tam aż 11 zastępów.

Paliło się 1,5 hektara zboża, a także bale słomy i bale kiszonki. Zagrożone były budynki- informuje dowódca JRG bryg. Rafał Nanys.

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był ogień wydostający się z kombajnu.