Leśny Cross Wieluń Biega już w niedzielę. Dziś ostatni dzień zapisów!

Leśny Cross Wieluń Biega odbędzie się w niedzielę 23 października. Start i meta oraz biuro zawodów będa na boisku sportowym w Rudzie. Uczestnicy wydarzenia pomaszerują z kijkami i pobiegną po pięknych terenach leśnych.

Głównym celem wydarzenia jest promowanie Lasów Państwowych poprzez m.in. obcowanie z naturą, spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, edukacji leśnej i przyrodniczej, uprawiania sportu i turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb - informują Damian Szczesny i Grzegorz Sobczyk z klubu Wieluń Biega.

Zarówno biegacze, jak i uczestniczy marszu będa mieli do pokonania dystans 10 km. Zapisy trwają do czwartku 20 października do północy i można ich dokonać drogą internetową na stronie dostartu.pl.

Bieg organizowany jest w ramach konkursu „Sportowa Natura” Lasów Państwowych, które są partnerem imprezy i udzielają organizatorom niezbędnego wsparcia. W ramach sportowej imprezy odbędą się Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego oraz Mistrzostwa Leśników Województwa Łódzkiego. Start marszu NW zaplanowano na godz. 10:45, a biegu na godz. 11:15.