Kulinaria z powiatu wieluńskiego wpisane na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Trwa konkurs na zdjęcie potrawy ZDJĘCIA

Pozycje z powiatu wieluńskiego widniejące na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wyroby z mięsa, chrzan w różnych postaciach i ogórki. Wytwarzane są na terenie gmin Osjaków i Pątnów. Ich prezentacje możecie obejrzeć w galerii zdjęć.

W 2022 r. podjęto szereg działań mających na celu wypromowanie kulinariów z ministerialnym certyfikatem. To za sprawą finansowanego z budżetu obywatelskiego projektu, który realizuje Fundacja Made In Wieluń. Jej prezes Karol Tomczyk zachęca również kolejnych lokalnych producentów do wnioskowania o wpis na listę LPT.

Aktualnie trwa konkurs na zdjęcie posiłku/potrawy wykonanych przy użyciu produktów z powiatu wieluńskiego wpisanych na LPT. W puli nagród jest 2,5 tys. zł. Na zgłoszenia konkursowe organizator czeka do 22 grudnia. Zdjęcia należy przesyłać na adres mejlowy [email protected]