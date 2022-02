Krzysztof Stanowski zapowiada event naukowo-sportowy w Wieluniu z udziałem Marcina Możdżonka i Tomasza Rożka

15 lutego Krzysztof Stanowski ogłosił w mediach społecznościowych zorganizowanie w Wieluniu eventu naukowo-sportowego dla dzieci. Impreza z udziałem dziennikarza, Marcina Możdżonka i Tomasza Rożka ma odbyć się 21 marca. „Proszę burmistrza, by się pod to nie podklejał, bo to wydarzenie, jeśli o mnie chodzi, jest wyrazem uznania dla młodzieży z tamtejszego liceum, która sprzeciwiła się patologii” – napisał Stanowski.

„Patologią” miała być gala MMA-VIP-4, której organizatorowi burmistrz Paweł Okrasa wynajął miejską halę sportową. Samorząd szkolny I LO im. T. Kościuszki głośno zaprotestował przeciwko wydarzeniu, którego „bossem” ogłoszono dawnego szefa gangu pruszkowskiego. Stanowski od początku ostro piętnował współpracę ze „Słowikiem”.