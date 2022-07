Kraksa na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Rymarkiewicz w Wieluniu

Do kraksy doszło w czwartek 14 lipca w godzinach popołudniowych. Wieluńscy policjanci pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 54-letnia kobieta wyjeżdżająca skodą z ulicy Rymarkiewicz nie zastosowała się do znaku „Stop” i doprowadziła do zderzenia z citroenem jadącym ul. Przemysłową.

- Kierowcy skody i citroena zabrani zostali do szpitala na badania. Oboje byli trzeźwi – informuje st. asp. Katarzyna Grela, rzecznik policji w Wieluniu.

Skutki zderzenia odczuło jeszcze jedno auto osobowe. - Odłamki rozbitej szyby skody spowodowały uszkodzenia szyby w nadjeżdżającym peugeocie – dodaje Grela.

W wyniku kraksy ulica Przemysłowa była nieprzejezdna. Policjancie wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia.