Kościół św. Barbary w Wieluniu. Świątynia z XVI-wiecznym rodowodem ZDJĘCIA

W 2000 r. kościół św. Barbary stał się parafią

Kiedy Wieluń rozrósł się o duże osiedle domów jednorodzinnych, zwane „za szpitalem”, sytuacja dojrzała do podniesienia świątyni do rangi parafii. W sierpniu 2000 r. abp Stanisław Nowak erygował nową parafię pod wezwaniem św. Barbary Dziewicy i Męczennicy. Rok później poświęcono fundamenty pod nowy, murowany kościół, przylegający do zabytkowej świątyni. Jego budowa jeszcze się nie zakończyła, co nie przeszkadza organizować w nim nabożeństw. Proboszczem parafii nieprzerwanie od ponad 20 lat jest ks. Jarosław Boral.