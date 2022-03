Korty tenisowe w Wieluniu. Miasto planuje budowę kompleksu trzech boisk w sąsiedztwie stadionu, w tym jednego krytego

Trzy korty tenisowe, w tym jeden w hali namiotowej, mają powstać w sąsiedztwie stadionu w Wieluniu. Szacowane koszty budowy boisk oraz infrastruktury towarzyszącej sięgają kwoty 1,4 mln zł

Na terenie Wielunia planowanych jest szereg dużych inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjnych. Jedną z nich jest budowa kortów tenisowych w sąsiedztwie stadionu miejskiego. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to drugie półrocze 2022 r. Nie wiadomo jednak na razie, jak długo potrwa budowa kompleksu. Aktualnie trwają jeszcze prace projektowe.

Szacowany koszt budowy kortów to 467 tys. zł. Ale same boiska to nie wszystko. Przewidywane łączne nakłady na inwestycję sięgają kwoty 1,4 mln zł. Skąd takie koszty? Jeden z kortów ma być schowany w hali namiotowej, a to wydatek rzędu 350 tys. zł. Oprócz tego w planach jest budowa zaplecza sanitarnego (215 tys. zł), kotłowni gazowej ogrzewającej halę i zaplecze (191 tys. zł) oraz oświetlenia (187 tys. zł). Na budowę kortów gmina przeznaczyła w tym roku 118 tys. zł z puli środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz zapowiadał starania o dotację z ministerialnego programu „Tenisowa Polska”. Klub WKS Wieluń utworzył sekcję tenisa (zajęcia dla dzieci odbywają się w hali sportowej ZS nr 1).

Teren, na którym mają powstać korty, przylega do boiska treningowego zbudowanego przed kilku laty. W związku z planowaną inwestycją skałka wspinaczkowa i siłownia pod chmurką zostały przeniesione w inne miejsca w okolicy stadionu. Jednocześnie zainwestowano w nowy plac zabaw i urządzenia do street workoutu. W planach jest również przebudowa samego stadionu. O tej inwestycji na ten moment jednak niewiele wiadomo. Zakres i wartość przedsięwzięcia poznamy, gdy będzie gotowa dokumentacja techniczna z kosztorysem inwestorskim. Prace projektowe mają się zakończyć w kwietniu br. Wśród radnych nie brak krytycznych głosów, że brakuje przemyślanego planowania inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej. Nie mają wprawdzie nic przeciwko budowie np. kortów, jednak z ich strony było oczekiwanie, że priorytetowo zostanie potraktowana budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Stare Sady. Tymczasem dla tej inwestycji nie znalazło się miejsce w budżecie gminy na 2022 r.

Poprzednią dużą inwestycję w tym sektorze miasta realizowano w 2016 r. Otwarto wtedy boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, którego budowa kosztowała ok. 1 mln zł, a połowę kosztów pokryła ministerialna dotacja (w 2020 r. do obiektu dobudowano ekrany akustyczne od strony ul. Dębowej). Wcześniej, za poprzedniego burmistrza Janusza Antczaka, wybudowano skatepark za 700 tys. zł (w planach jest objęcie go monitoringiem miejskim).

Przy stadionie wybudowano także parking, co spowodowało regularny ruch samochodowy na uliczce, na której wcześniej obowiązywał zakaz wjazdu. W zamian ustawiono znak D40 (strefa zamieszkania), co oznacza, że nie można jeździć szybciej niż 20 km/h, a pieszy ma specjalne prawa – może korzystać z całej szerokości drogi, mając pierwszeństwo przed pojazdami. Dodatkowo w 2021 r. wprowadzono tutaj zakaz ruchu w godzinach od 21 do 6 (z wyjątkiem rowerów, służb komunalnych, policji, pogotowia i pracowników WOSiR).

