Koncertowy weekend w Wieluniu. Będą też stoiska kulinarne i wesołe miasteczko

W weekend 2-3 lipca centrum Wielunia wypełni się muzyką i innymi atrakcjami dla całych rodzin. W sobotę zabawa potrwa od godz. 12 do 2 w nocy, a w niedzielę od 12 do 22. Do udziału w wydarzeniu zapraszają władze miasta i Wieluński Dom Kultury. Wstęp jest wolny.