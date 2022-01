Koncert charytatywny na rzecz budowy Domu Seniora w Rudzie. Iwona Karbowska zachwyciła wieluńską publiczność ZDJĘCIA, VIDEO

Charytatywny koncert w kościele św. Józefa w Wieluniu. Zbierano pieniądze na budowę Domu Seniora w Rudzie

Wydarzenie miało charakter charytatywny. Było połączone ze zbiórką funduszy na rzecz budowy Domu Seniora w dawnym pałacu Taczanowskich w Rudzie. To inicjatywa Waldemara Kluski, prezesa Stowarzyszenia „Tacy Sami”. Po odkupieniu majątku w 2020 r. systemem gospodarskim przeprowadzono pierwsze prace renowacyjne w budynkach podworskich. W ubiegłym roku wieluńskie stowarzyszenie pozyskało 50 tys. zł z budżetu woj. łódzkiego na prace badawcze i projektowe. O tym, jak ważny jest to projekt mówił Waldemar Kluska, dziękując mieszkańcom za przybycie, współorganizatorom za pomoc w zorganizowaniu koncertu. Specjalne podziękowania trafiły do Małgorzaty Walczak.