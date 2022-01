Kolejny wypadek w Mokrsku. Ponownie zderzyły się dwa auta, trzy osoby poszkodowane

Kolejny wypadek na tej samej drodze

To już kolejne zdarzenie, do którego doszło w miejscowości Mokrsko. Wczoraj, po godzinie 21 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Na szczęście obrażenia nie były poważne,a zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Dziś, przed godziną 14 na tej samej drodze doszło do zderzenia auta osobowego z busem. Ponownie poszkodowane zostały trzy osoby.

Osoby te były przytomne i znajdowały się poza pojazdami. Na miejscu interweniowały dwa zastępy JRG oraz OSP Mokrsko i OSP Komorniki- informuje Grzegorz Kasprzyczak, rzecznik prasowy PSP w Wieluniu.

Obecnie policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia.