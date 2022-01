Kolejna maszyna do obsługi składowiska odpadów dla komunalki. Kosztowała 1 mln zł

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu otrzymało kolejne kosztowne urządzenie do obsługi składowiska odpadów w Rudzie. To przesiewacz mobilny z osprzętem o wartości 1 mln zł. Nowoczesną maszynę kupiła gmina, a koszty w części pokryje dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. To trzeci zakup w ramach tego projektu. W ubiegłym roku samorządowa spółka wzbogaciła się o rozdrabniacz (1,6 mln zł) i ciągnik z osprzętem (471 tys. zł).