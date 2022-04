Kolejna fala podwyżek opłat za śmieci w powiecie wieluńskim. Sprawdź, ile płacą mieszkańcy każdej z gmin GALERIA

Od 1 kwietnia 2022 r. w gminie Pątnów wzrosła opłata za wywóz śmieci. Podstawowa miesięczna stawka od osoby wynosi teraz 24 zł, co oznacza, że mieszkańcy będą płacić o 6 zł więcej niż przez ostatnie 12 miesięcy. Kolejna fala podwyżek podatku śmieciowego dotknęła już osiem z dziesięciu gmin w powiecie wieluńskim. W niektórych stawka przekroczyła 30 zł. Ze starymi cenami zostały jeszcze gminy Wieluń, gdzie podwyżkę planuje się wprowadzić w maju, oraz Mokrsko, w której obecna umowa na z firmą odbierającą odpady wygaśnie w połowie roku (wkrótce powinien zostać ogłoszony przetarg na usługę).

Burmistrz Wielunia przedłożył już uchwałę podnoszącą stawkę z 15 do 20 zł. Projekt został jednak wycofany z porządku marcowej sesji z intencją dopracowania tematu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wpłaty mieszkańców gminy Wieluń od kilku lat są dalece niewystarczające w stosunku do kosztów, jakie gmina ponosi na gospodarkę odpadami. Tylko w 2021 r. z innych źródeł dopłacono do interesu śmieciowego ponad 3 mln zł! Szacuje się, że w wyniku podniesienia stawki do 20 zł różnica między wpływami i kosztami zmaleje w tym roku do poziomu ok. 2 mln zł.