Kolejna akcja wieluńskiej policji w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wieluńscy policjanci w ramach tej akcji prowadzą wzmożone działania, których głównym celem jest ograniczenie liczby zdarzeń na drogach, a tym samym poprawa bezpieczeństwa. Podczas działań zwracają oni szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszają się kierujący,ich trzeźwość, na stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci czy korzystanie z telefonów bez zestawu głośnomówiącego.

Mundurowi przyglądają się również zachowaniom niechronionych uczestników ruchu drogowego, gdyż to oni są najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje w trakcie różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Przez cały tydzień na drogach naszego powiatu można zauważyć patrole drogówki, które oprócz działań kontrolnych prowadzą również działania profilaktyczne promujące bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Mundurowi podczas kontroli kierowcom wręczają zawieszki zapachowe do samochodów z wymownymi hasłami „Jestem trzeźwy. Jestem odpowiedzialny”, „Piłeś? Nie jedź, Nie zabijaj! " z kolei pies otrzymują odblaski. Ufundowane one zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.