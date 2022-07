Kobieta kąpała się nago w fontannie na placu Legionów w Wieluniu

Co jest w wodzie z fontanny?

Fontanny jako tzw. obiekty małej infrastruktury, służą do ozdoby przestrzeni miejskiej, a nie do kąpieli. Woda w fontannach nie jest nadzorowana przez sanepid, tak jak ma to miejsce w przypadku wody w basenach, kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - zaznacza sanepid.