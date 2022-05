Klasa wojskowa w II LO w Wieluniu. Szkoła będzie współpracować z sieradzką jednostką wojskową oraz Akademią Sztuki Wojennej

Wniosek o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w wieluńskim "Korczaku" został złożony do Ministerstwa Obrony Narodowej pod koniec 2021 r. Konieczna do tego było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu w Wieluniu. O pozytywną decyzję ministra nie było łatwo, bo wniosków wpłynęło znacznie więcej niż wynosił limit planowanych do uruchomienia klas określony przez MON.