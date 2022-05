Kiszczacka majówka już w sobotę w Wieluniu. Kto zagra?

Zapraszamy w sobotę 14 maja o godz. 17.00 do Parku im. Żwirki i Wigury. Wstęp na majówkę jest bezpłatny - zachęca do udziału Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury.

Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki istnieje od 20 lat. Cała Orkiestra liczy 50 grających. Założycielami są dwaj kapucyni o. Patryk Jankiewicz oraz o. Józef Mońko. Orkiestra działa pod patronatem Związku Podhala Oddział Górali Kliszczackich w Skomielnej Czarnej oraz Parafii Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej.

Orkiestra prezentuje się na zewnątrz bardzo pięknie dzięki barwnym strojom, w których zawsze występuje. Jest to strój Górali Kliszczaków.

Orkiestra może się pochwalić dużą ilością różnego rodzaju występów, których do obecnej chwili naliczono już prawie 900. Występy te to prawie cała Polska, a także Italia (trzy razy) Niemcy, Austria (dwa razy) Węgry, Słowacja (dwa razy),Francja, Ukraina, Macedonia, Czarnogóra, Grecja, Rumunia, Chiny. Największym zaszczytem to oczywiście występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Św. Piotra w 2004 r w Rzymie.