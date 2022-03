Kiermasz pierogów, naleśników i ciast w SP w Rudzie. Dochód ze sprzedaży trafi do dzieci z Ukrainy ZDJĘCIA

Ciasta, ciasteczka, naleśniki i pierogi przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie oraz rodzice uczniów. W ten symboliczny sposób solidaryzują się z Ukrainą, gdzie od 16 dni trwa wojna. Do Polski dotarło już blisko 1,5 mln uchodźców. Wielu z nich schronienie znalazło także na terenie gminy Wieluń oraz Rudy, a także innych miejscowości na terenie powiatu wieluńskiego. Rada Rodziców wraz z dyrektor SP w Rudzie Marleną Nowak postanowili, że dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Ukrainy.

- Jest to pomysł, który zrodził się z inicjatywy Rady Rodziców, ale w organizację kiermaszu zaangażowali się także nauczyciele oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie. Wczoraj ulepiły 1000 pierogów, które dzisiaj rozchodzą się jak świeże bułeczki. Na kiermaszu sprzedawane są też naleśniki z serem oraz krokiety, a szkolna stołówka wypełniła się domowymi ciastami. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na przygotowanie ciast, pierogów, naleśników i krokietów za zaangażowanie. To piękne, że wspólny cel, którym jest pomoc dzieciom z Ukrainy zmobilizował wszystkich do działania na ich rzecz - mówi Marlena Nowak, dyrektor SP w Rudzie.