Już dzisiaj jubileusz 50-lecia GOK w Konopnicy. Poznajcie jego historię i ludzi, którzy tworzyli to wyjątkowe miejsce

Zanim powstał obecny dom kultury, życie kulturalne w Konopnicy rozwijało się niezwykle prężnie, o czym rozpisywała się ówczesna prasa. Tu bowiem, z inicjatywy miejscowej nauczycielki i działaczki społecznej Felicji Budzik, powstał cieszący się wielkim uznaniem nie tylko w powiecie, ale i kraju zespól teatralny, liczący ok. 80 osób. Pani Felicja Budzik była osobą o wyjątkowo wysokim morale i niekwestionowanym autorytecie. Zespół teatralny prowadziła całkowicie społecznie i z wielkim oddaniem. Ze sztuk jakie wówczas wystawiano, wymienić można m.in.: „Pożar na Podlipiu”, „Skarb Stefana Zięby”, „Hajduczek”, „Zaczarowane koło” L. Rydla czy „Zagłoba swatem”. Potem jeszcze zrealizowano takie widowiska jak: „Fromborska wieża”, „Pieją koguty”, „Krakowiacy i górale”, „Stara Baśń” i „Krzyżacy”. Z plenerowym przedstawieniem „Krzyżaków” Zespół dostaje zaproszenie do Wielunia, gdzie swą sztukę prezentuje na stadionie, odnosząc ogromny sukces, a prasa ogólnopolska zamieszcza recenzje z tego jakże wymownego wydarzenia. Za swoje osiągnięcia, w latach 1962/63 Zespół otrzymuje I nagrodę Ministra Kultury spośród Amatorskich Zespołów realizujących widowiska plenerowe, wówczas był to magnetofon z wygrawerowaną dedykacją.