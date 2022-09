Już czas na szczepienia przeciw grypie. Dlaczego warto się szczepić i komu przysługuje refundacja w ramach NFZ?

Grypa sezonowa. Dla kogo jest groźna? Przed nami sezon zachorowań na grypę. Ta powszechna choroba wirusowa często jest bagatelizowana, jednak jej powikłania mogą być bardzo groźne. Wirusy grypy są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, seniorów oraz kobiet w ciąży. Groźne jest zwłaszcza „przechodzenie” grypy zamiast położenia się do łóżka. Zwiększa to bardzo ryzyko powikłań pogrypowych.

Powikłania po grypie. Jakie są możliwe?

A jest ich wiele. Możliwe powikłania grypy to nie tylko zapalenie oskrzeli i płuc, ale też zapalenie mięśni obwodowych, mięśnia sercowego, osierdzia. Po przejściu grypy mamy też większe ryzyko zawału serca. Skutkiem grypy mogą być nawet szczególnie groźne u dzieci powikłania neurologiczne w tym zapalenie opon mózgowych.

Grypa. Jak się można zarazić i jak przebiega choroba?

Grypą można zarazić się drogą kropelkową. Dzieje się to przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub przez kontakt ze skażonymi przedmiotami. Choroba rozwija się w ciągu trzech dni. Charakterystycznym objawem jest nagły początek. Zwykle pacjent ma również wysoką gorączkę (powyżej 38 st. C), ale często także i inne objawy: dreszcze, bóle głowy, ból gardła, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, bóle mięśni i stawów, uczucie rozbicia, a nawet nudności i wymioty. Co ważne, nie wszystkie objawy muszą pojawić się jednocześnie.