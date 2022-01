Jutro w Wieluniu ma pojawić się nie tylko Stanowski. Swoją wizytę zapowiada także Boxdel

My sobie tam pojedziemy do Wielunia, bo w środę nic nie mamy i ja chętnie zobaczę, co tam się będzie działo. Jeżeli tam będzie Najman, będziemy mieli zaje..... kontent, jeżeli nie, to też będzie zaje......, bo będziemy mogli sobie to zobaczyć. A to jest gorący temat, myślę, że na aferki spoko. I później w formie zapisku Live puścimy- zapowiedział Michał "Boxdel" Baron.