Jubileuszowa 20.edycja Wieluńskich Spotkań Jazzowych już 18 listopada. Kto wystąpi w WDK?

Koncert odbędzie się w piątek 18 listopada o godzinie 19 w sali widowiskowej WDK. Bilety w cenie 35 zł(normalny) i 25 zł(ulgowy) są do nabycia w sekretariacie WDK.

Wieluńskie Spotkania Jazzowe to coś dla koneserów dobrej muzyki. Fakt, że będzie to już dwudziesta edycja święta jazzu, świadczy o tym, że do tego grona można zaliczyć mieszkańców gminy Wieluń. Jazz wybrzmi w WDK po pandemicznej przerwie, można się więc spodziewać, że przyciągnie rzesze wielbicieli. A my przypominamy, jak fantastycznie było podczas ostatniej edycji, która odbyła się w 2019 roku.