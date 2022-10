Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu ZDJĘCIA

Dyrektor podkreślał, że jubileuszowa uroczystość jest okazją do wspomnień i spotkania z placówką oraz okazją do podziękowań za wsparcie udzielone szkole.

Lata nauki to szczególny czas w życiu każdego człowieka. To obok domu rodzinnego szczególne miejsce, które przygotowuje nas do długiej drogi w dorosłe życie i daje nadzieję, że jest to droga życiowego sukcesu. Szkoła to takie miejsce, w którym nie można stać w miejscu. Trzeba przygotowywać młode pokolenie na wyzwania stojące przed nim - mówił Zbigniew Gajda.