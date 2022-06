Jubileusz 35-lecia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego w Ożarowie ZDJĘCIA

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa świętował 35-lecie

Podczas jubileuszu zespół zaśpiewał 10 piosenek ze swojego repertuaru: „Ożarowiankę, Rybecki, Kapustę, Drebny dysc pado, Ta nasza młodość, Zaśpiewaj słowiku, Komratecko coś zrobiyła, Na tym naszym polu, Świeci miesiąc, świeci oraz Tańcz z nami nasze życie.

Zespół Śpiewaczy w Ożarowie, powstał w lutym 1986 roku, co potwierdza wpis do kroniki. Kierowanie i opiekę nad zespołem przejęła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Teresa Sołtysiak. Dla osiągnięcia dobrego poziomu artystycznego zaproszono do współpracy instruktora, Ireneusza Mieszkalskiego, który ze znajomością rzeczy rozpoczął organizację kapeli ludowej, przy Zespole Śpiewaczym. Stopniowo wzbogacał się program artystyczny zespołu, który prezentowany był podczas uroczystości okolicznościowych na terenie Gminy Mokrsko, a następnie powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych, jak również na terenie całego kraju.

Dzięki pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury, zakupiono dla zespołu oryginalne kostiumy wieluńskiego stroju ludowego. Dzięki efektownemu ubiorowi scenicznemu zespół nie tylko budził zainteresowanie pieśniami ludowymi, śpiewanymi oryginalną gwarą wiejską, ale także pięknym wyglądem.