Jest decyzja o zakupie rezonansu magnetycznego dla szpitala w Wieluniu

- Mamy silnie rozwiniętą część zabiegową, jak ortopedia, chirurgia, ginekologia, w związku z czym własny rezonans bardzo nam pomoże. Jesteśmy szpitalem powiatowym, ale podnosimy nasz status i zakres usług medycznych na poziom ponadpowiatowy – podkreśla dr n. med. Wojciech Ordon, wicedyrektor SP ZOZ ds. lecznictwa.

Rezonans magnetyczny kupi szpitalowi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Informację o uruchomieniu funduszy w budżecie państwa na ten cel przekazał wieluński poseł Paweł Rychlik podczas konferencji prasowej w lecznicy.

- Idea, która narodziła się jakiś czas temu i wydawała się nierealna, teraz staje się rzeczywistością. Procedura ruszyła, jest zapewnione źródło finansowania, Dzięki decyzji pana premiera rezonans trafi do Wielunia. Pacjenci ze skierowaniem na to często zlecane badanie nie będą musieli już jeździ do Łodzi, Sieradza, Bełchatowa, czy Opola – mówi poseł Rychlik.