Jej talent dostrzegła wokalistka młodego pokolenia. Maja Witkowska z Wielunia wygrała konkurs i nagrała singiel

Maja Witkowska na co dzień uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu im. Janusza Korczaka w klasie o profilu prawniczo-dziennikarskim. Jej największą pasją jest jednak muzyka. Śpiewu uczy się od 3 lat w Studio Piosenki Metro w Wieluniu, pod okiem jego założycielki Zofii Szpikowskiej, która odkryła i wyszlifowała w Wieluniu już niejeden talent wokalny.

Do nagrania singla nie doszłoby jednak, gdyby Maja nie wzięła udziału w konkursie organizowanym na Tik Toku przez wokalistkę Julię Pośnik, która zaprosiła do wysyłania krótkiego filmiku, w którym uczestnicy mieli zaprezentować swoje umiejętności.

- To było we wrześniu. Postanowiła, że spróbuję. I okazało się, że to właśnie mój filmik skradł serce Julii. Po wygranej w konkursie zaprosiła mnie do studia do Warszawy, by nagrać singiel. To była nagroda w konkursie - relacjonuje Maja.