Jedna osoba zgłosiła się do konkursu na dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Od lipca wzrośnie opłata za pobyt dziecka w placówce

W styczniu ujawniliśmy, że wobec dyrektorki Miejskiego Żłobka w Wieluniu toczy się postępowanie dotyczące kradzieży w drogerii. W konsekwencji burmistrz odsunął ją od kierowania placówką. Kiedy kilka miesięcy później wobec Anety J. wpłynął do sądu akt oskarżenia, została zwolniona. 6 kwietnia ratusz ogłosił konkurs na dyrektora żłobka. Jako jedyna swoją kandydaturę zgłosiła Bożena Żurek, była długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, która awaryjnie kieruje żłobkiem od czterech miesięcy (od czasu zawieszenia Anety J.; w żłobku nie ma funkcji zastępcy dyrektora).

28 kwietnia Rada Miejska podjęła uchwałę podnoszącą opłatę za pobyt dziecka w żłobku. Od lipca czesne wyniesie 20 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 10 proc.), co przy obecnej stawce oznacza wzrost z 301 zł do 602 zł „Opłat w Żłobku Miejskim na dotychczasowym poziomie nie uda się dłużej utrzymać. Wymusza to odczuwalny przez wszystkich znaczny wzrost cen, wpływający także na wzrost kosztów utrzymania publicznych placówek” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.