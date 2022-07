Jak "odlecieli" rządzący Wieluniem. Gala MMA i próba odwołania święta kolorów MEMY

W trakcie sesji Rady Miejskiej 26 lipca radny Tomasz Akulicz wypomniał burmistrzowi Pawłowi Okrasie niechlubną galę MMA VIP 4, która miała odbyć się w Wieluniu. O sprawie zrobiło się głośno na początku roku. Przypominamy, że burmistrz długo upierał się przy tym, że "widowisko" firmowane twarzą byłego gangstera z mafii pruszkowskiej odbędzie się w mieście. Internet zalała wówczas fala memów. Szczególnie dużo pojawiło się ich po wywiadzie, jakiego Okrasa udzielił Krzysztofowi Stanowskiemu.

Akulicz podczas ostatniej sesji stwierdził, że nie może zagłosować za wotum zaufania dla człowieka, który ośmieszył miasto.

Sam radny jednak także swego czasu przyczynił się do ośmieszenia Wielunia. W lipcu 2021 roku do burmistrza Wielunia i dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbiety Kalińskiej trafił wniosek o odwołanie święta kolorów. Pod wnioskiem podpisał się między innymi Akulicz i Anna Dziuba - Marzec. Wnioskodawcy podnosili, że kolorowa zabawa jest sprzeczna z wiarą chrześcijańską, czy okazją dla mężczyzn do molestowania kobiet. Święto kolorów ostatecnzie się odbyło i od tego czasu mieszkańcy Wielunia i okolic wielokrotnie już bawili się na tego typu imprezach w mieście.