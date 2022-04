Iwona Stępień z Mierzyc laureatką Kobiecej Twarzy Łódzkiego w powiecie wieluńskim w kategorii „Kobiety Dojrzałe" ZDJĘCIA

Co dał mi udział w plebiscycie?... dobrą zabawę, mnóstwo pozytywnych emocji, a w dwóch ostatnich godzinach głosowania potężną dawkę adrenaliny, porównywalną z kibicowaniem Reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata - uśmiecha się Iwona Stępień.

Na co dzień Iwona Stępień jest asystentką szefa produkcji w wieluńskiej firmie Zugil S.A.

- Zajmuję się m.in. koordynacją współpracy z firmami outsourcingowymi. W życiu prywatnym jestem żoną i matką dwóch synów. Uwielbiam podróże małe i duże, a także dobry kryminał "spod szwedzkiego pióra" zarówno w wersji papierowej jak i ekranowej. Relaksuje mnie jazda na rowerze, a zimą narciarstwo - opowiada o sobie Iwona Stępień.

Podczas Forum Kobiecości 10 laureatek z miast i powiatów, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, otrzyma nagrody i weźmie udział w castingu. Jury wybierze w nim główne zwyciężczynie. Zdobędą one tytuły KOBIECA TWARZ REGIONU w każdej kategorii pokoleniowej, nagrody, a także awans do ogólnopolskiego finału akcji, w którym nagrodą będzie samochód - Fiat 500. Do finału awansuje także pięć Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobędą najwięcej głosów w województwie.