Inwestycje na drogach wojewódzkich w naszym regionie

W grudniu przyjęty został budżet woj. łódzkiego na rok 2022. Sprawdziliśmy, jakie kwoty przewidziano na inwestycje na drogach wojewódzkich w powiatach wieluńskim, pajęczańskim i wieruszowskim. Największą kwotę, 15,4 mln zł, przewidziano w tym roku na rozbudowę DW486 łączącej Wieluń z Działoszynem. Są to pieniądze zarówno na trwające roboty w Działoszynie, na rozbudowę odcinka Ruda-Krzeczów, jak i przygotowania do rozbudowy drogi między Krzeczowem i Działoszynem.

Roboty w Działoszynie za ponad 5 mln zł

Przetarg na inwestycję w Działoszynie rozstrzygnięto w sierpniu 2021 r. Roboty na ul. Wieluńskiej są prowadzone na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z Szewską, a ich wartość przekracza 5 mln zł. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe zjazdy, oświetlenie, odwodnienie drogi. Wykonawca zajmie się też przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. - Termin zakończenia inwestycji w Działoszynie planowany jest we wrześniu 2022 roku – mówi Marcin Nowicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Potężna inwestycja między Rudą i Krzeczowem ruszy na dobre

Umowa na rozbudowę DW486 między Rudą i Krzeczowem została podpisana w lipcu 2020 r. Kontrakt opiewa na 57 mln zł. W pierwszej kolejności wykonawca inwestycji zajął się przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ta ujrzała światło dzienne w połowie 2021 r. Na wniosek władz gminy Wierzchlas na obszarach zabudowanych doprojektowana została ścieżka rowerowa. Gmina dołoży do jej budowy 500 tys. zł. Cała inwestycja ma potrwać do listopada 2023 r.

Trasa z Wielunia do Rychłocic doczeka się modernizacji jezdni

Szykuje się też remont DW481 na 23-kilometrowym odcinku między Wieluniem i Rychłocicami. To jedno z wielu zadań ujętych w projekcie o łącznej wartości 70 mln zł, na który Województwo Łódzkie otrzymało w 2021 r. dofinansowanie z Polskiego Ładu. Planuje się wymianę zdegradowanych warstw bitumicznych jezdni, naprawę poboczy i odmulenie rowów. Zadanie widnieje w planach województwa pod nazwą „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS”. Ogłoszony został już przetarg na wykonanie robót, które będą prowadzone w latach 2022-23.

Inwestycje w powiecie wieruszowskim

Do września 2022 r. ma potrwać rozpoczęta w roku ubiegłym rozbudowa DW450 na odcinku Lubczyna-Wyszanów. Wartość tej inwestycji to prawie 8,5 mln zł. Jednocześnie trwają przygotowania do przebudowy kolejnego odcinka trasy - między Mirkowem i Wieruszowem. WIĘCEJ O INWESTYCJI: Rozbudowa drogi 450 na odcinku Lubczyna-Wyszanów