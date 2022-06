Inwestor chce budować farmy fotowoltaiczne w Wieluniu na obszarze nawet 30 ha. Na elektrownię słoneczną w Kurowie zgody urzędu nie ma

Północną część Wielunia może pokryć nawet blisko 90 tys. sztuk ogniw fotowoltaicznych. Inwestycje takiej skali planuje spółka z Warszawy. Drogę do ich realizacji otwarły wydane przez burmistrza decyzje środowiskowe. Maksymalna moc dwóch sąsiadujących ze sobą elektrowni słonecznych to 29 MW, a każdemu megawatowi odpowiada jeden hektar obszaru, który ma zostać zagospodarowany. Opcjonalnie planuje się posadowienie magazynów energii.

- Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia będzie to, czy system energetyczny będzie w stanie przyłączyć instalacje o tak dużej mocy – mówi Michał Janik z magistratu.

Teren inwestycyjny to głównie działki użytkowane rolniczo pomiędzy ul. Jagiełły i linią kolejową. Część z nich przymierzano wcześniej do elektrociepłowni opalanej słomą. Plany inwestora z norweskim kapitałem wzbudziły jednak wiele kontrowersji i ostatecznie wolą większości radnych w planie miejscowym, uchwalonym we wrześniu 2020 r., znalazły się zapisy wykluczające budowę instalacji produkujących energię z paliw alternatywnych, takich jak np. biomasa.