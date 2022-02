Inicjatorzy referendum w Wieluniu rozpoczęli zbieranie podpisów. Dane osobowe podlegają ochronie na mocy przepisów ustawowych

Grupa mieszkańców Wielunia chcąca doprowadzić do skrócenia kadencji burmistrza złożyła stosowne zawiadomienia 8 lutego 2022 r. Od tego momentu komitet referendalny ma 60 dni na zebranie wymaganego poparcia. Osoba chcąca poprzeć wniosek o referendum podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i składa własnoręcznie podpis. Raz udzielonego poparcia nie można wycofać. Aby doszło do referendum, inicjatywę musi poprzeć ok. 2,5 tys. mieszkańców gminy Wieluń (10 proc. uprawnionych do głosowania).

Inicjatorzy referendum wzór karty poparcia opublikowali na profilu społecznościowym. Zapewniają przy tym mieszkańców, że ich dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Listy poparcia zostaną przekazane jedynie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu. Ten dokona ich weryfikacji i jeśli ważnych podpisów będzie dostatecznie dużo, wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum.