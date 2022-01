Ile po podwyżkach zarabiają burmistrz, starosta i wójtowie z powiatu wieluńskiego?

Podwyżki wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów i starostów były uchwalane z końcem ubiegłego roku. O ich wysokości decydowali radni. Wiadomo jednak, poniżej jakich kwot nie mogli zejść. Znowelizowana ustawa wprowadza bowiem do porządku prawnego minimalną wysokość uposażenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach samorządowych. Do tej pory obowiązywały zaś tylko górne limity wynagrodzeń.

Wysokość maksymalnego i minimalnego wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości samorządu. Dlatego widełki dla wójtów gmin wiejskich w powiecie wieluńskim są niższe w przypadku burmistrza Wielunia. Nie licząc dodatku stażowego, wójt gminy liczącej do 15 tys. mieszkańców może teraz zarabiać nie więcej niż 17 420 zł, a nie mniej niż 13 936 zł. Jak wygląda to po zmianach?

Po zmianach, najwięcej bo 18 tys. zł brutto zarabia wójt gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski(7 820 zł brutto podwyżki). Równie wysoką pensję mogą pochwalić się wójtowie gmin: Osjaków, Pątnów i Wierzchlas. Wynagrodzenie Jarosława Trojana wzrosło do 17 440 zł brutto(podwyżka o 7 920 zł brutto), Leszeka Gierczyka do 17 301 zł brutto(podwyżka o 7 649 zł brutto). Listę czworga najlepiej zarabiających wójtów zamyka Jacek Olczyk z wynagrodzenie w kwocie 17 275 zł brutto(podwyżka o 7 0 95 zł brutto). Mniej od wójtów zarobią po zmianach burmistrz Wielunia Paweł Okrasa - 16 950 zł brutto(6 618 zł brutto podwyżki) i starosta wieluński Marek Kieler - 16 104 zł brutto( 5 484 zł brutto podwyżki). Najmniejszą podwyżkę otrzymał Ryszard Turek, wójt gminy Ostrówek. Wynosi ona 5 396 zł brutto. A to oznacza, że wójt zarabiał będzie 15 576 zł brutto. Pensję tej samej wielkości otrzymywać będą: Grzegorz Maras, wójt gminy Skomlin, Grzegorz Turalczyk, wójt gminy Konopnica, Zbigniew Dąbrowski, wójt gminy Mokrsko i Aleksander Owczarek, wójt gminy Biała.

Współpraca: Zbigniew Rybczyński