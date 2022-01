Hotel i SPA w Wielgiem. Jest pierwsze zielone światło dla inwestycji FOTO Marcin Stadnicki

Wiele wskazuje na to, że mimo oporu części mieszkańców w miejscowości Wielgie powstanie hotel i SPA. Prywatni inwestorzy chce zagospodarować na ten cel znajdujący się w miejscowości zespół dworski. Planują też nabyć od gminy Ostrówek teren, na którym znajdują się drogi wewnętrzne oraz staw. Władze gminy zrobiły już pierwszy krok by umożliwić powstanie inwestycji. Drogi, którymi zainteresowany jest inwestor zostały już przekształcone w grunty rolne, by można było je sprzedać.