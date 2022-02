Hania z Wielunia i Marcin z Bartochowa. Pamiętacie ich występy w The Voice Kids?

26 lutego startuje kolejna edycja The Voice Kids. Rok temu utworem You're simply the best Hania Włodarczyk z Wielunia podbiła serca wszystkich jurorów. Jakie rozgarnięte dziecko- skomentował wybrany przez Hanię na trenera Dawid Kwiatkowski. Również na "Kwiatka", dwa lata temu, postawił Marcin Maciejczak z Bartochowa w gminie Warta. Nastolatek wygrał wówczas trzecią edycję The Voice Kids.

You're simply the best Hania Włodarczyk z Wielunia

Hania na scenie Voice Kids wystąpiła w ubiegłym roku. Miała wówczas 11 lat. Swoim wykonaniem piosenki Tiny Turner sprawiła, że serca trenerów czwartej edycji The Voice Kids zabiły mocniej. Jakie to rozgarnięte dziecko- skomentował Dawid Kwiatkowski wybrany przez naszą Hanię na swojego trenera. Niestety, przygoda Hani z programem zakończyła się na etapie bitw. Dziewczynka odpadła, pomimo faktu , że jedna z trenerek postawiła właśnie na nią. Cleo, bo to o niej mowa, zachwyciła się małą Hanią. Oprócz głosu, Hania wykazała się niesamowitym talentem aktorskim- podkreśliła trenerka. Przypomnijmy, że Hania występuje na scenie i kształci swoje umiejętności wokalne pod okiem Zofii Szpikowskiej od 4. roku życia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Jest laureatką wielu ogólnopolskich festiwali piosenki. Brała udział w koncertach z zespołami jazzowymi Michał Rorat Trio oraz Kajetan Borowski Trio. Na swym koncie, mimo młodego wieku, ma udział w wielu warsztatach i projektach muzycznych, oraz nagraniu płyt: „Zawierszowani” - wiersze polskich poetów z muzyką Zofii Szpikowskiej oraz ostatnio, wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wieluniu oraz Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu, w projekcie kulturalnym pn. „Nasze korzenie - nasza wielka duma!”, którego tematem jest promocja i utrwalenie muzyki ludowej ziemi wieluńskiej, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 oraz Powiatu Wieluńskiego. W ramach projektu Hania brała udział między innymi w warsztatach muzycznych dla młodzieży i warsztatach studyjnych i nagraniu powstałego materiału muzycznego. Jest również uczestniczką zajęć wokalnych wieluńskiego Studia Piosenki Metro.

Zobaczcie występ Hani z Wielunia w The Voice Kids- Przesłuchania w ciemno.

Kwiatkowski ulubieńcem

Niestety, Hania z Wielunia nie powtórzyła sukcesów mieszkającego nieopodal Marcina Maciejczaka(powiat sieradzki). Nastolatek dostał się do trzeciej edycji The Voice Kids i również wybrał drużynę "Kwiatka". 13-letni wówczas Marcin Maciejczak niesiony poradami Dawida nie dość, że wygrał, to został okrzyknięty muzycznym objawieniem.

Wygląda tak, jak ja 6-7 lat wcześniej. Śpiewa o wiele lepiej niż ja w jego wieku. Czuję, że pod tą skórą kryje się naprawdę wielka artystyczna dusza - komentował Marcina jego trener.

Marcin nie zwalnia tempa, a jego kolejne utwory podbijają serca setki tysięcy fanów. Przed kolejną, piątą już edycją programu The Voice Kids, której premiera już aa tydzień- 26 lutego , trójka zwycięzców ostatnich edycji nagrała wspólnie teledysk. Wśród nastolatków nie mogło zabraknąć oczywiście głosu Marcina Maciejczaka. Koniecznie zobaczcie, co udało się stworzyć finalistom trzech ostatnich edycji muzycznego talent show.

To nie jest przegrana, to przygoda życia !

Występ w The Voice Kids to dla dzieci przede wszystkim mega przeżycie. Czy dojdą one do finału, czy też nie, to już mniejsze ma znaczenie. Najważniejsze, że mają szansę przeżyć niesamowitą przygodę. Tak też było w przypadku Hani. Zakończenie jej przygody z programem nie oznacza jednak zakończenia jej szans na spełnienie marzeń.