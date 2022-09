Hania Włodarczyk z Wielunia otworzyła nowy sezon artystyczny w Teatrze Buffo w Warszawie

Hania wystąpiła w wieczornym spektaklu "Hity Buffo". Jego reżyserem i gospodarzem był dyrektor Teatru Buffo Janusz Józefowicz. Było to dla niej ogromne przeżycie, ponieważ na scenie przy pełnej widowni wystąpili wszyscy artyści Teatru Buffo oraz muzycy pod dyrekcją Janusza Stokłosy. Hania wyszła na scenę w finale spektaklu wraz z artystami oraz finalistami ll edycji konkursu "Mikrofon dla Ciebie", wykonując utwór "We are the champions" legendarnej grupy Queen.

Wieluń jest jedną z ponad 20 miejscowości w kraju, w których działają Studia Piosenki Metro. Dla uczestników projektu organizowany jest konkurs wokalny „Mikrofon dla Ciebie”. W tym roku do konkursu zgłosiło się blisko 200 osób. Spośród tego grona w czerwcu jury wyłoniło 10 laureatów, którzy otrzymali zaproszenie na warsztaty artystyczne z artystami Studia Buffo. Oprócz Hanny Włodarczyk znalazły się wśród nich także dwie podopieczne wieluńskiego Studia Piosenki Metro - Julia Domagała i Julia Podgórniak.