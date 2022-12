Hala sportowa w Wieluniu za 30 mln zł pozostanie już tylko w sferze planów? Burmistrz unieważnił kolejny przetarg

- Dobry czas na budowanie tej hali minął. Z początkowych 15 mln zł zrobiło się 30 mln. Budżet nie jest w stanie tego udźwignąć. Do końca kadencji już niedaleko. Nie możemy stawiać naszych następców w sytuacji, że nie będą mieli gdzie włożyć rąk z powodu nadmiernego zadłużenia gminy – mówi radny Robert Kaja.

Wiele wskazuje, że inwestycja, postrzegana przez sceptyków jako przejaw gigantomanii burmistrza, pozostanie już tylko w sferze planów. Radni nie zamierzają zwiększać nakładów na halę sportowo-widowiskową przy SP nr 5 o kolejne miliony. Mówią, że trzeba „powstrzymać to szaleństwo”.

Burmistrz dał do zrozumienia, że dalsze losy inwestycji uzależnia od decyzji radnych w sprawie podatku od nieruchomości. Gdyby zgodzili się podwyższyć daninę od mieszkańców i firm, to w ślad za tym miała iść propozycja zwiększenia nakładów na halę do ponad 30 mln zł. Burmistrzowski projekt przepadł jednak z kretesem, za podniesieniem stawek podatkowych zagłosowało tylko 3 radnych.