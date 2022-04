Gwiazdy zagrają w wieluńskiej Syrenie. Ruszyła sprzedaż biletów na spektakl „Miłosna pułapka"

Spektakl „Miłosna pułapka" w Kino-Teatrze Syrena w Wieluniu będzie można obejrzeć 23 maja o godz. 19.00. Bilety w cenie 85 zł normalny/75 zł ulgowy - dostępne są w kasie kina oraz TUTAJ

„Miłosna pułapka" to znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli, gdyby nie ona? Tak jak w życiu, podobnie między głównymi bohaterami relacje ewaluują wywołując coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach przed bliskością? Czy zdadzą się na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to, czego pragną? A Ty, co byś zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

Obsada: Adrianna Biedrzyńska, Tomek Ciachorowski, Jacek Rozenek, Alicja Kwiatkowska, Sandra Żuk