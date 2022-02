Groźny wypadek na ul. Częstochowskiej w Wieluniu. 30-latek z poważnymi obrażeniami

Do zdarzenia doszło 12 lutego po godzinie 22 w Wieluniu na ulicy Częstochowskiej. Kierowca toyoty corolli z poważnymi obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Wieluńscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń 30-latek kierujący toyotą corollą najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawą stronę gdzie uderzył w słup energetyczny , a następnie przydrożne drzewo- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących, by nie przeceniali swoich umiejętności oraz możliwości pojazdu, który prowadzą.

Dostosowujmy również prędkość do warunków drogowych, co jest jednym z gwarantów bezpiecznego dotarcia do celu podroży- dodaje rzecznik Grela.