Groźny wypadek na S8 w pow. wieruszowskim. Pasażer osobówki z ciężkimi obrażeniami

Jak wstępnie ustalili wieruszowscy policjanci, 26-letni obywatel Ukrainy kierujący renault megane, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i najechał z dużą prędkością na tył naczepy poprzedzającego go tira.W wyniku zderzenia ciężkich obrażeń doznał pasażer renault, 34-letni mieszkaniec województwa małopolskiego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Kierowca renault oraz ciężarowego DAF-a 59-letni obywatel Litwy nie doznali poważnych obrażeń ciała. Kierujący z obu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny i zebrali ślady związane z wypadkiem. W czasie wykonywania czynności przez policjantów droga była całkowicie zablokowana. Wyznaczone zostały objazdy- informuje komisarz Kamil Ostrycharz z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Na miejsce zadysponowano również zastępy straży z JRG w Wieruszowie oraz OSP Wyszanów, OSP Pieczyska i OSP Wieruszów. Okoliczności wypadku wyjaśniają wieruszowscy policjanci pod nadzorem prokuratury.