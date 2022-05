Gościniec Borki Wielkie. Klimatyczne miejsce niecałe 50 km od Wielunia

Gościniec Borki Wielkie. Idealny na każdą porę roku

Nasz Gościniec bardzo słusznie został tak nazwany, albowiem każdego z osobna, kto przekroczy bramę naszego gospodarstwa, traktujemy w myśl staropolskiego przysłowia: " Gość w dom, Bóg w dom ". W historii którą znamy, głównym atutem tegoż miejsca były konie. Dziś stajnia i konie, jako pierwsze przykuwają uwagę naszych gości. Oryginalny dziedziniec i kasztanowiec w jego centrum, ławeczki, parasole, klimatyczne budynki dawnego obejścia gospodarskiego, gdzie dziś unosi się zapach przyrządzanych potraw w restauracyjnej kuchni, gdzie sączy się nasz lokalny browar, nasza chluba.I gdzie czas jakby stanął w miejscu.To tu odnajdujemy spokój i ciszę, tu przyglądamy się przyrodzie jakby dokładniej. W tafli jeziora odbija się niebo, raz po raz słychać plusk ryb w wodzie. Szum i zapach lasu, który koi zmysły- zachęca do odwiedzenia Gościńca Katarzyna Kielska, menadżer obiektu.

Klimatyczne miejsce, pełne spokoju, pięknych widoków i pysznego jedzenia. Niespełna 50 km od Wielunia znajdziecie gościniec, w którym spędzicie wspaniałe chwile o każdej porze roku. To idealne miejsce na agroturystyczny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.Ośrodek położony tuż obok lasu i stawów, choć na mapie Google jest od niedawna, to historia tego niezwykłego miejsca sięga dziesiątków lat.

Gościniec Borki Wielkie to w sumie ponad 60 hektarów terenów, na których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, czym się zafascynuje i czym umili sobie czas. Choć, jak przyznają właściciele, to dopiero początek tworzenia tego miejsca, nie brakuje im nam zapału i energii, by realizować wszystkie plany z pasją.