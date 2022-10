Gminny Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Czarnożyły OPRAC.: Natalia Ptak

Do turnieju indywidualnego przystąpiło 24 reprezentantów z terenu gminy Czarnożyły, w tym 8 zawodników w kategorii do 15 lat oraz 16 zawodników w kategorii OPEN. W części drugiej turnieju do rywalizacji sportowej przystąpili reprezentanci 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnożyły.