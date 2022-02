Gmina Galewice. Zderzenie osobówki z samochodem dostawczym

Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło 8 lutego, po godzinie 8, na ulicy Kopernika w Węglewicach, w gminie Galewice. Na miejscu tego zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący dostawczym iveco daily wraz z przyczepką lekką, 21 – letni mieszkaniec powiatu kępińskiego nie zachował należytych środków ostrożności podczas manewru skrętu i doprowadził do zderzenia z wyprzedzającym go vw fox, którym kierował 33 – letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego.

W wyniku tego zderzenia uszkodzone zostały pojazdy uczestniczące w tej kolizji, natomiast sprawca zdarzenia, kierujący iveco został przetransportowany do szpitala. Po badaniach policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi- informuje Damian Pawlak, rzecznik KPP w Wieruszowie.